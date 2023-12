NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester

Letztendlich stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.60 Prozent auf 16’878.46 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.235 Prozent höher bei 16’816.78 Punkten in den Handel, nach 16’777.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16’813.57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16’907.51 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15’982.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 14’545.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, bei 10’985.45 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 55.38 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 16’907.51 Punkten. Bei 10’696.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 5.21 Prozent auf 50.50 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 2.73 Prozent auf 61.99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.73 Prozent auf 143.41 USD), Moderna (+ 2.57 Prozent auf 97.33 USD) und Dollar Tree (+ 2.53 Prozent auf 140.01 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Airbnb (-1.48 Prozent auf 138.72 USD), O Reilly Automotive (-1.05 Prozent auf 942.06 USD), Synopsys (-0.80 Prozent auf 520.25 USD), MercadoLibre (-0.78 Prozent auf 1’576.64 USD) und eBay (-0.78 Prozent auf 43.48 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’352’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.731 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch