NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne

Um 20:00 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.88 Prozent auf 29’631.12 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.760 Prozent fester bei 29’596.45 Punkten, nach 29’373.33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29’738.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’452.71 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 4.78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’173.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28’563.95 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23’389.53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Airbnb (+ 14.77 Prozent auf 174.04 USD), Microchip Technology (+ 14.73 Prozent auf 85.31 USD), SpaceX (+ 11.23 Prozent auf 127.83 USD), Palantir (+ 9.59 Prozent auf 170.87 USD) und Rocket Lab (+ 8.25 Prozent auf 81.91 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Seagate Technology (-5.62 Prozent auf 805.00 USD), Western Digital (-4.53 Prozent auf 431.05 USD), Monster Beverage (-4.29 Prozent auf 90.12 USD), Nebius (-2.44 Prozent auf 185.24 USD) und Sandisk (-2.12 Prozent auf 1’231.96 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 36’859’023 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.604 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch