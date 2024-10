NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Am Donnerstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 2.44 Prozent auf 19’890.42 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.787 Prozent auf 20’227.19 Punkte an der Kurstafel, nach 20’387.70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19’880.26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20’227.19 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2.76 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 20’060.69 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’362.43 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 14’409.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 20.23 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20’690.97 Punkte. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Xcel Energy (+ 5.96 Prozent auf 66.81 USD), Booking (+ 4.76 Prozent auf 4’676.25 USD), Warner Bros Discovery (+ 4.63 Prozent auf 8.13 USD), Comcast (+ 3.39 Prozent auf 43.67 USD) und Dollar Tree (+ 2.10 Prozent auf 64.64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Super Micro Computer (-11.97 Prozent auf 29.11 USD), IDEXX Laboratories (-9.79 Prozent auf 406.92 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9.17 Prozent auf 838.20 USD), Arm (-8.48 Prozent auf 141.30 USD) und eBay (-8.18 Prozent auf 57.51 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’773’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.271 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

