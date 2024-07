NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ 100 schloss nahezu unverändert (plus 0.06 Prozent) bei 20’398.62 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.268 Prozent auf 20’441.53 Punkte an der Kurstafel, nach 20’386.88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20’266.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’477.00 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der NASDAQ 100 19’659.80 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’713.66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15’565.60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 23.30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lucid (+ 9.97 Prozent auf 3.97 USD), Warner Bros Discovery (+ 7.55 Prozent auf 7.98 USD), Illumina (+ 7.44 Prozent auf 125.23 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4.40 Prozent auf 203.84 USD) und Paccar (+ 4.15 Prozent auf 108.89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-3.76 Prozent auf 204.88 USD), Micron Technology (-2.58 Prozent auf 127.49 USD), CrowdStrike (-2.20 Prozent auf 369.05 USD), NVIDIA (-1.62 Prozent auf 126.36 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-1.56 Prozent auf 135.84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 39’194’627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3.247 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.07 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12.40 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch