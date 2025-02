NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schliesst im Minus

Am Montag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0.84 Prozent auf 21’297.58 Punkte nach unten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1.83 Prozent tiefer bei 21’084.64 Punkten, nach 21’478.05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 21’406.58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21’004.35 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 03.01.2025, einen Stand von 21’326.16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20’033.14 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17’642.73 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.53 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 21’945.48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’538.33 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell IDEXX Laboratories (+ 11.13 Prozent auf 469.04 USD), MicroStrategy (+ 3.67 Prozent auf 347.09 USD), Costco Wholesale (+ 2.65 Prozent auf 1’005.83 USD), Baker Hughes (+ 2.64 Prozent auf 47.40 USD) und Enphase Energy (+ 2.62 Prozent auf 63.91 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-5.96 Prozent auf 105.24 USD), Tesla (-5.17 Prozent auf 383.68 USD), ON Semiconductor (-3.97 Prozent auf 50.26 USD), Microchip Technology (-3.76 Prozent auf 52.26 USD) und Apple (-3.39 Prozent auf 228.01 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 76’963’186 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.474 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

