Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522
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08.10.2026 18:00:47
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Donnerstagmittag ab
Der NASDAQ 100 gibt aktuell nach.
Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0.71 Prozent auf 30’939.81 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.561 Prozent auf 30’985.23 Punkte an der Kurstafel, nach 31’160.08 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’918.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 31’125.13 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.412 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’507.70 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’252.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 25’136.62 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 22.75 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 3.19 Prozent auf 190.26 USD), Take Two (+ 2.81 Prozent auf 209.74 USD), Palantir (+ 2.59) Prozent auf 199.15 USD), Datadog A (+ 2.35 Prozent auf 277.72 USD) und KLA (+ 2.30 Prozent auf 201.36 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Rocket Lab (-4.70 Prozent auf 68.54 USD), CoreWeave (-4.68 Prozent auf 84.31 USD), Arm (-4.57 Prozent auf 280.92 USD), Astera Labs (-4.42 Prozent auf 365.35 USD) und Nebius (-4.23 Prozent auf 227.13 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’508’870 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 5.147 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf
Die Comcast-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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