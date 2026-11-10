NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0.60 Prozent schwächer bei 27’740.80 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.924 Prozent auf 27’649.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’907.63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27’421.18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 27’990.34 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’883.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’621.80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’611.74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.06 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Take Two (+ 8.31 Prozent auf 224.64 USD), Rocket Lab (+ 6.54 Prozent auf 62.71 USD), Broadcom (+ 3.91 Prozent auf 331.98 USD), Marriott (+ 2.66 Prozent auf 428.26 USD) und NXP Semiconductors (+ 2.00 Prozent auf 261.56 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Moderna (-6.75 Prozent auf 250.83 USD), NVIDIA (-5.47 Prozent auf 168.89 USD), Nebius (-5.27 Prozent auf 134.00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.60 Prozent auf 121.07 USD) und Shopify A (-3.58 Prozent auf 146.61 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 92’062’106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.426 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch