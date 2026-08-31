NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.29 Prozent leichter bei 29’348.41 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.099 Prozent auf 29’404.29 Punkte an der Kurstafel, nach 29’433.43 Punkten am Vortag.

Bei 29’465.00 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29’304.49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 28’274.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der NASDAQ 100 30’333.18 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23’415.42 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 16.43 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 4.61 Prozent auf 364.84 USD), CrowdStrike (+ 3.87 Prozent auf 226.85 USD), QUALCOMM (+ 2.41 Prozent auf 168.15 USD), Sandisk (+ 2.29 Prozent auf 1’519.00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2.04 Prozent auf 129.91 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Take Two (-6.26 Prozent auf 220.65 USD), Shopify A (-3.91 Prozent auf 146.92 USD), Axon Enterprise (-3.51 Prozent auf 579.63 USD), Workday (-3.13 Prozent auf 198.32 USD) und AppLovin (-2.80 Prozent auf 308.85 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8’790’781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.525 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.01 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch