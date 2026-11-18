Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.42 Prozent leichter bei 26’889.55 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.650 Prozent auf 27’177.41 Punkte an der Kurstafel, nach 27’001.78 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27’231.24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’848.92 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2.37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’187.55 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 29’490.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’503.10 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.68 Prozent aufwärts. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 8.27 Prozent auf 220.80 USD), Palo Alto Networks (+ 5.59 Prozent auf 326.57 USD), CrowdStrike (+ 5.44 Prozent auf 231.53 USD), Fortinet (+ 4.22 Prozent auf 129.76 USD) und Ross Stores (+ 3.21 Prozent auf 227.53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6.20 Prozent auf 90.52 USD), CoreWeave (-5.71 Prozent auf 47.04 USD), Sandisk (-4.62 Prozent auf 760.41 USD), Adobe (-3.94 Prozent auf 226.28 USD) und Marvell Technology (-3.35 Prozent auf 143.75 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 34’797’500 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.672 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch