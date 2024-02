NASDAQ-Handel NASDAQ 100 letztendlich leichter

Am Dienstag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1.58 Prozent auf 17’600.42 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2.03 Prozent auf 17’519.80 Punkte an der Kurstafel, nach 17’882.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17’717.67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17’478.23 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16’832.92 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 15’482.79 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 12’502.31 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6.39 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18’041.45 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell American Electric Power (+ 1.53 Prozent auf 78.78 USD), O Reilly Automotive (+ 1.25 Prozent auf 1’039.26 USD), Electronic Arts (+ 1.05 Prozent auf 139.00 USD), Monster Beverage (+ 0.41 Prozent auf 56.16 USD) und CrowdStrike (+ 0.36 Prozent auf 322.44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lucid (-7.52 Prozent auf 3.32 USD), Biogen (-7.39 Prozent auf 226.65 USD), Marriott (-5.59 Prozent auf 234.94 USD), eBay (-5.43 Prozent auf 41.13 USD) und Sirius XM (-5.17 Prozent auf 4.77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 15’876’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.901 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6.94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch