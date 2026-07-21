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NASDAQ 100 aktuell 21.07.2026 22:33:49

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Am Dienstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.93 Prozent auf 29’155.18 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1.59 Prozent auf 29’059.44 Punkte an der Kurstafel, nach 28’604.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’192.29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’891.07 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, mit 30’406.19 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Wert von 26’479.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23’180.06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 15.67 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Nebius (+ 18.78 Prozent auf 216.92 USD), Sandisk (+ 14.27 Prozent auf 1’589.40 USD), Western Digital (+ 12.51 Prozent auf 548.39 USD), Micron Technology (+ 12.17 Prozent auf 970.82 USD) und Teradyne (+ 12.07 Prozent auf 374.04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Thomson Reuters (-4.96 Prozent auf 90.70 USD), Workday (-4.11 Prozent auf 141.17 USD), CrowdStrike (-3.70 Prozent auf 191.15 USD), Automatic Data Processing (-3.53 Prozent auf 246.22 USD) und Roper Technolgies (-3.35 Prozent auf 350.69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30’099’185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.297 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 15’726.09 8.94 SXOBOU
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Long 13’395.13 13.97 SHB7NU
Long 12’805.14 8.91 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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