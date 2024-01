NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 legt zum Handelsende zu

Am Dienstag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 16’678.70 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.708 Prozent auf 16’531.96 Punkte an der Kurstafel, nach 16’649.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16’513.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’710.88 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16’084.69 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2023, einen Stand von 15’047.15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.01.2023, den Stand von 11’108.45 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 4.78 Prozent auf 273.77 USD), Illumina (+ 4.55 Prozent auf 139.74 USD), Palo Alto Networks (+ 3.77 Prozent auf 300.42 USD), Zscaler (+ 3.74 Prozent auf 226.26 USD) und Gilead Sciences (+ 2.46 Prozent auf 86.06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-4.74 Prozent auf 3.62 USD), Moderna (-4.56 Prozent auf 110.18 USD), Warner Bros Discovery (-3.25 Prozent auf 11.03 USD), Fortinet (-3.04 Prozent auf 59.40 USD) und Charter A (-2.71 Prozent auf 368.61 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13’803’427 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.572 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch