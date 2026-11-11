NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Ende des Mittwochshandels

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 2.28 Prozent höher bei 28’374.25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.90 Prozent höher bei 28’267.33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 27’740.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 28’102.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28’593.52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4.07 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 30’883.15 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 29’525.48 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 25’533.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 31’361.37 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 24.71 Prozent auf 60.77 USD), Nebius (+ 15.44 Prozent auf 154.69 USD), Sandisk (+ 13.69 Prozent auf 977.69 USD), Micron Technology (+ 11.89 Prozent auf 811.30 USD) und Monolithic Power Systems (+ 8.92 Prozent auf 1’478.69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen SpaceX (-2.33 Prozent auf 139.75 USD), Microsoft (-2.26 Prozent auf 521.13 USD), Amazon (-1.74 Prozent auf 266.17 USD), Moderna (-0.85 Prozent auf 248.69 USD) und Cadence Design Systems (-0.72 Prozent auf 329.26 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61’737’087 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.60 Prozent.

Redaktion finanzen.ch