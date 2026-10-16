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16.10.2026 18:00:33
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt am Mittag nach
Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.
Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr 1.55 Prozent auf 29’472.93 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.463 Prozent tiefer bei 29’797.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’935.59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’822.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29’452.10 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4.30 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28’945.06 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’025.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24’657.24 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.93 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 3.00 Prozent auf 563.60 USD), Coca-Cola European Partners (+ 2.21 Prozent auf 112.20 USD), Comcast (+ 2.20 Prozent auf 22.25 USD), Baker Hughes (+ 2.17 Prozent auf 55.58 USD) und PepsiCo (+ 2.07 Prozent auf 131.04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Moderna (-10.16 Prozent auf 212.48 USD), CoreWeave (-9.20 Prozent auf 63.28 USD), Nebius (-8.57 Prozent auf 172.27 USD), CrowdStrike (-7.14 Prozent auf 227.10 USD) und Palo Alto Networks (-7.08 Prozent auf 344.06 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10’985’401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.746 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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