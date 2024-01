NASDAQ-Handel NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.68 Prozent schwächer bei 17’476.71 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.226 Prozent schwächer bei 17’556.49 Punkten, nach 17’596.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17’578.46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’443.77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16’825.93 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 14’335.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11’912.39 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5.64 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17’665.26 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 2.67 Prozent auf 3.46 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2.35 Prozent auf 446.08 USD), Honeywell (+ 1.40 Prozent auf 205.90 USD), Diamondback Energy (+ 1.34 Prozent auf 156.93 USD) und Comcast (+ 1.17 Prozent auf 46.65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-3.74 Prozent auf 125.28 USD), Warner Bros Discovery (-3.72 Prozent auf 10.10 USD), Micron Technology (-3.27 Prozent auf 86.16 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3.24 Prozent auf 172.06 USD) und Sirius XM (-3.22 Prozent auf 5.11 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lucid-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’955’098 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 2.774 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

