NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.04 Prozent auf 18’116.19 Punkte an. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.121 Prozent höher bei 18’130.44 Punkten, nach 18’108.46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 18’178.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’050.69 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 08.03.2024, einen Stand von 18’018.45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16’649.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 13’062.60 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 5.37 Prozent auf 173.75 USD), Lucid (+ 3.26 Prozent auf 2.70 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.70 Prozent auf 8.55 USD), Enphase Energy (+ 2.70 Prozent auf 115.30 USD) und Charter A (+ 2.30 Prozent auf 273.64 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Fortinet (-3.48 Prozent auf 68.44 USD), Intel (-1.69 Prozent auf 38.06 USD), Sirius XM (-1.58 Prozent auf 3.44 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-1.34 Prozent auf 520.26 USD) und Marvell Technology (-1.24 Prozent auf 71.75 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’279’664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.919 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5.90 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch