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NASDAQ 100-Entwicklung 20.07.2026 22:33:44

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Montagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute kaum.

Der NASDAQ 100 schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 28’604.23 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.974 Prozent auf 28’871.16 Punkte an der Kurstafel, nach 28’592.66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’017.23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’590.40 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30’406.19 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 26’590.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 23’065.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.48 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lumentum (+ 4.47 Prozent auf 765.55 USD), Teradyne (+ 3.54 Prozent auf 333.76 USD), Axon Enterprise (+ 3.37 Prozent auf 527.48 USD), Marvell Technology (+ 3.32 Prozent auf 194.94 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3.13 Prozent auf 97.82 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Warner Bros Discovery (-3.76 Prozent auf 25.86 USD), SpaceX (-3.34 Prozent auf 119.85 USD), Tesla (-2.96 Prozent auf 369.57 USD), Palo Alto Networks (-2.79 Prozent auf 348.66 USD) und Rocket Lab (-2.78 Prozent auf 65.74 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26’244’058 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.290 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie weist mit 6.84 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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