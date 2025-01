NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0.58 Prozent leichter bei 21’774.01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.066 Prozent höher bei 21’915.48 Punkten in den Freitagshandel, nach 21’900.93 Punkten am Vortag.

Bei 21’945.48 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 21’709.06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1.00 Prozent. Vor einem Monat, am 24.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’797.65 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.10.2024, einen Wert von 20’232.87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17’499.30 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3.81 Prozent zu. 21’945.48 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’538.33 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Pinduoduo (spons ADRs) (+ 7.05 Prozent auf 111.34 USD), JDcom (+ 5.22 Prozent auf 40.72 USD), Lululemon Athletica (+ 3.14 Prozent auf 400.03 USD), Lucid (+ 2.57 Prozent auf 2.79 USD) und Charter A (+ 2.12 Prozent auf 367.58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Microchip Technology (-5.34 Prozent auf 56.39 USD), MicroStrategy (-5.21 Prozent auf 353.67 USD), Analog Devices (-4.81 Prozent auf 217.37 USD), Airbnb (-4.62 Prozent auf 127.09 USD) und Intuitive Surgical (-4.04 Prozent auf 584.05 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 53’207’734 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.441 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie weist mit 7.51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch