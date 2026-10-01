NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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01.10.2026 20:03:24
NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester
Der NASDAQ 100 performt am Nachmittag positiv.
Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.39 Prozent fester bei 30’526.78 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.411 Prozent höher bei 30’533.60 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30’408.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30’274.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’616.24 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0.329 Prozent zu. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’077.22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’809.13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’800.86 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.11 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’770.63 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 13.56 Prozent auf 493.91 USD), Lumentum (+ 8.05 Prozent auf 1’049.49 USD), Cadence Design Systems (+ 5.99 Prozent auf 349.96 USD), Teradyne (+ 4.51 Prozent auf 419.00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4.24 Prozent auf 159.58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-3.98 Prozent auf 278.87 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3.90 Prozent auf 237.11 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2.53 Prozent auf 509.59 USD), Amgen (-2.48 Prozent auf 411.05 USD) und Ferrovial International SE Registered (-2.35 Prozent auf 52.83 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11’074’765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.838 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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