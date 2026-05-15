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NASDAQ 100 aktuell 15.05.2026 18:01:18

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Mittag im Minus

NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Mittag im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:59 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.37 Prozent auf 29’174.68 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.31 Prozent leichter bei 29’191.36 Punkten, nach 29’580.30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 29’285.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’991.42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 0.038 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 26’204.58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24’732.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’335.82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 29’678.89 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 6.96 Prozent auf 51.35 USD), DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD), Atlassian (+ 5.45 Prozent auf 85.27 USD), Intuit (+ 3.46 Prozent auf 391.39 USD) und Verisk Analytics A (+ 3.34 Prozent auf 162.08 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Arm (-7.19 Prozent auf 212.06 USD), Intel (-6.30 Prozent auf 108.63 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.25 Prozent auf 175.29 USD), Micron Technology (-5.23 Prozent auf 735.40 USD) und Charter A (-4.39 Prozent auf 141.50 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21’519’035 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.717 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 11’865.76 8.96 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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