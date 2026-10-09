NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr Gewinne in Höhe von 0.44 Prozent auf 30’860.17 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.567 Prozent auf 30’900.06 Punkte an der Kurstafel, nach 30’725.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30’770.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’946.74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0.154 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’421.55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 29’727.10 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 25’098.18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 22.43 Prozent. 31’361.37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22’841.42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Moderna (+ 11.83 Prozent auf 220.30 USD), Datadog A (+ 6.78 Prozent auf 292.38 USD), Lumentum (+ 6.26 Prozent auf 1’114.26 USD), Constellation Energy (+ 4.89 Prozent auf 299.00 USD) und Palo Alto Networks (+ 4.82 Prozent auf 417.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen T-Mobile US (-13.22 Prozent auf 148.67 USD), Comcast (-3.04 Prozent auf 20.57 USD), Arm (-2.72 Prozent auf 267.80 USD), NXP Semiconductors (-2.06 Prozent auf 226.32 USD) und PepsiCo (-1.89 Prozent auf 125.92 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’895’607 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5.099 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 5.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch