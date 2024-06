NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.12 Prozent tiefer bei 18’578.38 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.016 Prozent auf 18’598.00 Punkte an der Kurstafel, nach 18’600.97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18’608.35 Punkte, das Tagestief hingegen 18’521.85 Zähler.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 17’890.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’226.48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Wert von 14’546.64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 12.30 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18’907.54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16’249.19 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Old Dominion Freight Line (+ 2.43 Prozent auf 173.44 USD), Honeywell (+ 2.28 Prozent auf 207.07 USD), T-Mobile US (+ 2.24 Prozent auf 176.95 USD), Xcel Energy (+ 2.20 Prozent auf 56.50 USD) und PepsiCo (+ 1.64 Prozent auf 174.04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sirius XM (-4.51 Prozent auf 2.65 USD), MercadoLibre (-3.73 Prozent auf 1’630.02 USD), Constellation Energy (-3.30 Prozent auf 201.39 USD), ON Semiconductor (-2.84 Prozent auf 71.11 USD) und Marvell Technology (-2.67 Prozent auf 66.39 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7’457’998 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2.831 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.96 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.57 Prozent, die höchste im Index.

