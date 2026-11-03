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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 03.11.2026 20:03:20

NASDAQ-Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ-Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite befindet sich am Dienstagnachmittag im Aufwärtstrend.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.06 Prozent höher bei 25’431.47 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.327 Prozent auf 25’246.63 Punkte an der Kurstafel, nach 25’164.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’246.63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’474.46 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27’190.86 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 25’913.90 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23’834.72 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.45 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’722.75 Punkte. 20’690.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 23.96 Prozent auf 1.13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 20.50 Prozent auf 3.82 USD), Neurocrine Biosciences (+ 15.56 Prozent auf 167.96 USD), Fiserv (+ 13.58 Prozent auf 58.98 USD) und Lattice Semiconductor (+ 12.32 Prozent auf 107.20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen ADTRAN (-18.38 Prozent auf 4.75 EUR), Donegal Group B (-8.70 Prozent auf 20.88 USD), Zebra Technologies (-7.37 Prozent auf 334.50 USD), HealthStream (-5.78 Prozent auf 32.58 USD) und Nice Systems (-4.77 Prozent auf 107.03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’908’495 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2027 präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20.34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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SIGA Technologies Inc. 3.09 4.39% SIGA Technologies Inc.
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