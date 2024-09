NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag

Am Montag legt der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.02 Prozent auf 18’123.72 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.275 Prozent auf 18’069.83 Punkte an der Kurstafel, nach 18’119.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18’058.40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’165.94 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 17’713.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’732.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 13’219.32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 22.74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18’671.07 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’477.57 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 16.90 Prozent auf 4.91 USD), Nektar Therapeutics (+ 11.54 Prozent auf 1.31 USD), Dorel Industries (+ 7.49 Prozent auf 4.45 USD), FreightCar America (+ 6.77 Prozent auf 10.41 USD) und Corcept Therapeutics (+ 6.31 Prozent auf 46.70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Taylor Devices (-8.21 Prozent auf 47.06 USD), AXT (-6.67 Prozent auf 2.38 USD), Commercial Vehicle Group (-5.26 Prozent auf 3.24 USD), Trend Micro (-4.89 Prozent auf 59.08 USD) und Sify (-4.75 Prozent auf 0.36 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’251’378 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3.101 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.03 zu Buche schlagen. Mit 19.46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch