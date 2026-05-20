NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.29 Prozent auf 26’204.74 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.467 Prozent stärker bei 25’991.51 Punkten, nach 25’870.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’928.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’267.78 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.322 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’404.39 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 22’886.07 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 19’142.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12.78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 20.78 Prozent auf 4.65 USD), Roivant Sciences (+ 14.53 Prozent auf 32.31 USD), Richardson Electronics (+ 11.77 Prozent auf 17.09 USD), Ballard Power (+ 9.81 Prozent auf 4.59 USD) und FormFactor (+ 7.99 Prozent auf 126.56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4.70 Prozent auf 18.25 USD), AXT (-4.32 Prozent auf 108.00 USD), SMC (-3.79 Prozent auf 402.06 USD), Intuit (-3.43 Prozent auf 386.00 USD) und Nortech Systems (-3.14 Prozent auf 11.71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’557’282 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.644 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch