Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’399 0.3%  SPI 18’951 0.4%  Dow 49’872 1.0%  DAX 24’732 1.4%  Euro 0.9152 -0.1%  EStoxx50 5’974 2.1%  Gold 4’534 1.2%  Bitcoin 60’957 0.6%  Dollar 0.7876 -0.2%  Öl 105.9 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Rüstungsboom vor Dämpfer? KNDS stösst RENK-Aktien ab
Jobabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Konzerne Stellen streichen
OHB nach Allianz im Verteidigungssektor: Aktie stabilisiert sich nach Gewinnmitnahmen wieder
Suche...

Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 20.05.2026 18:00:41

NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.29 Prozent auf 26’204.74 Punkte nach oben. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.467 Prozent stärker bei 25’991.51 Punkten, nach 25’870.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25’928.33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’267.78 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.322 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24’404.39 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.02.2026, den Stand von 22’886.07 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 19’142.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 12.78 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26’707.14 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 20.78 Prozent auf 4.65 USD), Roivant Sciences (+ 14.53 Prozent auf 32.31 USD), Richardson Electronics (+ 11.77 Prozent auf 17.09 USD), Ballard Power (+ 9.81 Prozent auf 4.59 USD) und FormFactor (+ 7.99 Prozent auf 126.56 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-4.70 Prozent auf 18.25 USD), AXT (-4.32 Prozent auf 108.00 USD), SMC (-3.79 Prozent auf 402.06 USD), Intuit (-3.43 Prozent auf 386.00 USD) und Nortech Systems (-3.14 Prozent auf 11.71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’557’282 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.644 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ballard Power Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:51 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
10:46 BNP Paribas: WM 2026 - es darf geträumt werden
09:47 SG-Marktüberblick: 20.05.2026
09:25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Gap geschlossen
19.05.26 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
19.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Geberit, Swatch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’929.07 19.65 S4BB8U
Short 14’213.80 13.78 BRWSBU
Short 14’724.89 9.00 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’399.29 20.05.2026 17:30:37
Long 12’817.92 19.65 SXEBDU
Long 12’546.73 13.92 SW7BAU
Long 12’009.30 8.91 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

AXT Inc. 84.93 0.60% AXT Inc.
Ballard Power Inc. 3.53 8.11% Ballard Power Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 10.29 -0.29% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 18.17 24.54% Donegal Group Inc. (B)
FormFactor Inc. 99.02 8.82% FormFactor Inc.
Intel Corp. 93.00 11.90% Intel Corp.
Intuit Inc. 303.46 -6.78% Intuit Inc.
Nortech Systems Inc. 12.04 20.64% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 176.84 1.86% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 3.70 22.30% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Richardson Electronics Ltd. 16.88 10.36% Richardson Electronics Ltd.
Roivant Sciences 25.23 12.80% Roivant Sciences
Shore BancAkties Inc. 19.66 2.72% Shore Bancshares Inc.
SIGA Technologies Inc. 4.49 2.86% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 352.60 -2.54% SMC Corp.

Meistgelesene Nachrichten

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Commerzbank-Aktie fester: Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes gegen UniCredit
Michael Saylors neue Bitcoin-Wette: Genialer Coup oder riskantes Schneeballsystem?
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP legen kräftig zu - ServiceNow rutschen ins Minus
Goldpreis im Fokus: Zeichnet sich eine Bodenbildung ab?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
NVIDIA-Aktie in Rot: Experten sehen vor Zahlen weiter Potenzial
Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester

Top-Rankings

NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
Die Deutsche Bank hielt auch im ersten Quartal 2026 Beteiligungen an verschiedenen US-Unternehme ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
NVIDIA, Apple & Co. - In diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank im ersten Quartal 2026 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.