NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 18’573.13 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.475 Prozent tiefer bei 18’451.86 Punkten, nach 18’540.00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 18’620.71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’413.47 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17’948.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, stand der NASDAQ Composite bei 18’007.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 12’983.81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 25.78 Prozent aufwärts. Bei 18’671.07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Sangamo Therapeutics (+ 32.53 Prozent auf 1.21 USD), AngioDynamics (+ 11.16 Prozent auf 7.27 USD), Zions Bancorporation (+ 6.21 Prozent auf 52.51 USD), HealthStream (+ 5.69 Prozent auf 30.07 USD) und Century Casinos (+ 5.00 Prozent auf 2.94 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Elron Electronic Industries (-34.26 Prozent auf 0.71 USD), Cumulus Media A (-9.52 Prozent auf 1.14 USD), Logitech (-8.52 Prozent auf 83.99 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7.36 Prozent auf 6.04 USD) und Agilysys (-7.33 Prozent auf 108.83 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 42’073’791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.300 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

2024 verzeichnet die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch