NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels steigen

Um 15:57 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.73 Prozent auf 29’235.71 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.717 Prozent auf 29’231.18 Punkte an der Kurstafel, nach 29’023.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’231.18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’338.77 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’481.64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 23’425.60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 15.99 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 6.94 Prozent auf 245.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.72 Prozent auf 473.75 USD), Astera Labs (+ 3.41 Prozent auf 286.99 USD), CoreWeave (+ 3.36 Prozent auf 89.15 USD) und Lumentum (+ 3.25 Prozent auf 857.19 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Copart (-2.36 Prozent auf 32.48 USD), Diamondback Energy (-1.61 Prozent auf 202.28 USD), Thomson Reuters (-1.60 Prozent auf 106.88 USD), Rocket Lab (-1.52 Prozent auf 67.24 USD) und Kraft Heinz Company (-1.48 Prozent auf 25.29 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’639’696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.459 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch