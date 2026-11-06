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Kursentwicklung 06.11.2026 16:01:02

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Anleger in New York schicken den NASDAQ 100 am Freitag erneut ins Plus.

Um 15:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.26 Prozent fester bei 27’231.89 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1.56 Prozent auf 27’045.26 Punkte an der Kurstafel, nach 26’629.81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27’316.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’952.60 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 4.65 Prozent nach. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 31’224.69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’373.33 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 25’130.04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.04 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11.85 Prozent auf 452.34 USD), Lam Research (+ 11.16 Prozent auf 205.87 USD), Nebius (+ 10.90 Prozent auf 133.49 USD), Airbnb (+ 10.58 Prozent auf 188.13 USD) und Sandisk (+ 10.53 Prozent auf 891.36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-14.53 Prozent auf 326.98 USD), Microchip Technology (-6.11 Prozent auf 60.89 USD), Monster Beverage (-5.67 Prozent auf 45.12 USD), Thomson Reuters (-3.83 Prozent auf 113.59 USD) und Kraft Heinz Company (-3.63 Prozent auf 24.40 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8’533’646 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.544 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.74 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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