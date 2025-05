NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Schlussendlich beendete der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 21’112.47 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.081 Prozent auf 21’097.46 Punkte an der Kurstafel, nach 21’080.36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’263.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’046.22 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 0.121 Prozent nach. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 22.04.2025, einen Stand von 18’276.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’614.08 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, bei 18’705.20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 0.652 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3.10 Prozent auf 119.80 USD), Marvell Technology (+ 2.89 Prozent auf 61.85 USD), Palo Alto Networks (+ 2.69 Prozent auf 186.14 USD), CrowdStrike (+ 2.15 Prozent auf 444.07 USD) und Tesla (+ 1.92 Prozent auf 341.04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Fastenal (-50.02 Prozent auf 40.72 USD), Enphase Energy (-19.63 Prozent auf 38.01 USD), Analog Devices (-4.63 Prozent auf 211.93 USD), NXP Semiconductors (-4.30 Prozent auf 196.51 USD) und Lucid (-3.97 Prozent auf 2.66 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’523’789 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.983 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

