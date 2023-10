NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.45 Prozent auf 14’776.25 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.327 Prozent höher bei 14’613.23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14’565.62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’803.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’592.56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.396 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’490.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15’208.69 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 04.10.2022, einen Stand von 11’582.54 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 36.03 Prozent nach oben. Bei 15’932.05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10’696.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 5.95 Prozent auf 261.21 USD), Sirius XM (+ 4.43 Prozent auf 4.48 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.98 Prozent auf 104.06 USD), ASML (+ 3.55 Prozent auf 590.86 USD) und Lucid (+ 3.35 Prozent auf 5.56 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Baker Hughes (-4.03 Prozent auf 33.14 USD), DexCom (-3.56 Prozent auf 87.70 USD), Diamondback Energy (-3.53 Prozent auf 145.57 USD), Zoom Video Communications (-2.91 Prozent auf 66.06 USD) und Walgreens Boots Alliance (-1.15 Prozent auf 22.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’426’674 Aktien gehandelt. Mit 2.597 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch