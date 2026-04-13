NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen

Um 20:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.50 Prozent auf 25’241.19 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0.188 Prozent leichter bei 25’069.07 Punkten, nach 25’116.34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25’272.79 Punkte, das Tagestief hingegen 24’999.20 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’380.73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Wert von 25’741.95 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, stand der NASDAQ 100 bei 18’690.05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.139 Prozent nach oben. Bei 26’165.08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Cadence Design Systems (+ 7.93 Prozent auf 286.74 USD), Workday (+ 7.56 Prozent auf 121.00 USD), Atlassian (+ 6.68) Prozent auf 60.97 USD), CrowdStrike (+ 6.11 Prozent auf 402.18 USD) und AppLovin (+ 5.90 Prozent auf 414.49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Fastenal (-7.77 Prozent auf 45.35 USD), Kraft Heinz Company (-2.62 Prozent auf 22.46 USD), DexCom (-2.23 Prozent auf 62.59 USD), Xcel Energy (-2.16 Prozent auf 80.60 USD) und Keurig Dr Pepper (-2.05 Prozent auf 26.03 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13’650’270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.919 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.78 erwartet. Mit 6.96 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch