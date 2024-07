NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen

Am Montag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.19 Prozent) bei 19’059.49 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.519 Prozent auf 19’122.43 Punkte an der Kurstafel, nach 19’023.66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18’974.51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19’224.59 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Wert von 19’682.87 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 17’782.72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 15’750.93 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 15.21 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’690.97 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 11.54 Prozent auf 78.27 USD), Tesla (+ 5.60 Prozent auf 232.10 USD), DexCom (+ 5.44 Prozent auf 67.48 USD), Charter A (+ 2.65 Prozent auf 377.36 USD) und Comcast (+ 2.49 Prozent auf 40.68 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-5.07 Prozent auf 141.44 USD), Enphase Energy (-4.71 Prozent auf 113.72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2.45 Prozent auf 127.59 USD), Super Micro Computer (-2.03 Prozent auf 697.73 USD) und ASML (-2.01 Prozent auf 870.55 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41’116’066 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.078 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.85 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch