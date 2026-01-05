Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NASDAQ Composite-Performance im Fokus 05.01.2026 20:03:38

NASDAQ-Handel: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite

NASDAQ-Handel: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.76 Prozent fester bei 23’412.93 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.921 Prozent auf 23’449.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’235.63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23’476.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’332.23 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 23’578.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’780.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 19’621.68 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Innodata (+ 16.91 Prozent auf 61.95 USD), Commercial Vehicle Group (+ 9.93 Prozent auf 1.66 USD), Dorel Industries (+ 9.86 Prozent auf 1.38 USD), Amkor Technology (+ 9.76 Prozent auf 47.11 USD) und Century Casinos (+ 9.42 Prozent auf 1.51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen CIENA (-7.60 Prozent auf 227.36 USD), TTM Technologies (-5.33 Prozent auf 66.85 USD), Corcept Therapeutics (-5.26 Prozent auf 36.19 USD), Roivant Sciences (-4.88 Prozent auf 20.86 USD) und Cogent Communications (-4.51 Prozent auf 19.69 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’800’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.926 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

