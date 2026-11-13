NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug an diesem Tag 32.71 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.057 Zions Bancorporation-Papiere. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Papiere wären am 12.11.2026 201.62 USD wert, da der Schlussstand 65.95 USD betrug. Damit wäre die Investition um 101.62 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Zions Bancorporation belief sich zuletzt auf 9.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch