Zions Bancorporation Aktie 987840 / US9897011071
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zions Bancorporation-Investment gewesen.
Die Zions Bancorporation-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Zions Bancorporation-Papiers betrug an diesem Tag 58.26 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.716 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 68.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17.22 Prozent zugenommen.
Alle Zions Bancorporation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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