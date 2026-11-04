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|Zebra Technologies-Investmentbeispiel
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in Zebra Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde das Zebra Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zebra Technologies-Anteile bei 597.41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Zebra Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 0.167 Zebra Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (329.50 USD), wäre die Investition nun 55.15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44.85 Prozent verkleinert.
Zebra Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.10 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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