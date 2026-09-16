NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zebra Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zebra Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zebra Technologies-Aktie bei 67.26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 148.677 Zebra Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 50’955.99 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 15.09.2026 auf 342.73 USD belief. Mit einer Performance von +409.56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Zebra Technologies eine Marktkapitalisierung von 16.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch