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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Wynn Resorts von vor 10 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Wynn Resorts-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 101.55 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 98.474 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 86.08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’476.61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.23 Prozent verringert.
Insgesamt war Wynn Resorts zuletzt 8.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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