NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Wynn Resorts-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 125.19 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 79.879 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’580.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34.20 Prozent verkleinert.

Am Markt war Wynn Resorts jüngst 7.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch