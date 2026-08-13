Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Wynn Resorts-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 111.82 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 89.429 Wynn Resorts-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 9’208.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102.97 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7.91 Prozent eingebüsst.
Wynn Resorts war somit zuletzt am Markt 10.81 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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