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|Wynn Resorts-Anlage unter der Lupe
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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Wynn Resorts-Aktie Investoren gebracht.
Wynn Resorts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.618 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 71.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 757.91 USD wert. Mit einer Performance von -24.21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Wynn Resorts eine Börsenbewertung in Höhe von 7.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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