NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wynn Resorts-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Wynn Resorts-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Wynn Resorts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.618 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 71.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 757.91 USD wert. Mit einer Performance von -24.21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Wynn Resorts eine Börsenbewertung in Höhe von 7.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch