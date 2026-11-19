Wynn Resorts-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Wynn Resorts-Papier an diesem Tag 90.71 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 11.024 Wynn Resorts-Aktien. Die gehaltenen Wynn Resorts-Anteile wären am 18.11.2026 917.21 USD wert, da der Schlussstand 83.20 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.28 Prozent verringert.

Wynn Resorts wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch