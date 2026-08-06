NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2016 wurde das Wynn Resorts-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 97.51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Wynn Resorts-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.255 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (101.15 USD), wäre die Investition nun 1’037.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.73 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Wynn Resorts belief sich zuletzt auf 10.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch