NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 93.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.065 Wynn Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (100.10 USD), wäre die Investition nun 106.63 USD wert. Mit einer Performance von +6.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Wynn Resorts jüngst 10.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch