Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Wynn Resorts-Anlage?
|
20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Wynn Resorts-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die Wynn Resorts-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Wynn Resorts-Anteile bei 93.88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Wynn Resorts-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.065 Wynn Resorts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (100.10 USD), wäre die Investition nun 106.63 USD wert. Mit einer Performance von +6.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Wynn Resorts jüngst 10.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wynn Resorts Ltd.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wynn Resorts von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Wynn Resorts-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|NYSE-Handel So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Wynn Resorts Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.