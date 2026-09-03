NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: Hätte sich eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Wynn Resorts-Papier 92.38 USD wert. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108.249 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 91.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’906.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.93 Prozent verkleinert.

Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 9.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch