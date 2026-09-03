Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Wynn Resorts-Aktie: Hätte sich eine Investition in Wynn Resorts von vor 10 Jahren bezahlt gemacht?
Wer vor Jahren in Wynn Resorts eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Wynn Resorts-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Wynn Resorts-Papier 92.38 USD wert. Bei einem Wynn Resorts-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108.249 Wynn Resorts-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wynn Resorts-Aktie auf 91.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’906.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0.93 Prozent verkleinert.
Der Wynn Resorts-Wert an der Börse wurde auf 9.34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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