WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen WSFS Financial-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden WSFS Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52.58 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in WSFS Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190.186 WSFS Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’438.95 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 19.10.2026 auf 75.92 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’438.95 USD entspricht einer Performance von +44.39 Prozent.
WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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