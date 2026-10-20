NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden WSFS Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52.58 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in WSFS Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190.186 WSFS Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’438.95 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 19.10.2026 auf 75.92 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 14’438.95 USD entspricht einer Performance von +44.39 Prozent.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch