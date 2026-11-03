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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 54.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.403 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’481.78 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 02.11.2026 auf 80.52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 48.18 Prozent gleich.
WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu WSFS Financial Corp.
Analysen zu WSFS Financial Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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