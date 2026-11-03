NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WSFS Financial von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WSFS Financial-Anteile bei 54.34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.403 WSFS Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’481.78 USD, da sich der Wert eines WSFS Financial-Papiers am 02.11.2026 auf 80.52 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 48.18 Prozent gleich.

WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch