NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WSFS Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

WSFS Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44.06 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 226.963 WSFS Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’014.07 USD, da sich der Wert einer WSFS Financial-Aktie am 04.09.2026 auf 79.37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80.14 Prozent gesteigert.

WSFS Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch