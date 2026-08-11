WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in WSFS Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem WSFS Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die WSFS Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.584 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (80.57 USD), wäre das Investment nun 1’739.05 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73.90 Prozent zugenommen.
WSFS Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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