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WSFS Financial Aktie 90230 / US9293281021

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WSFS Financial-Investition 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WSFS Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in WSFS Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

WSFS Financial
68.50 EUR 1.48%
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Vor 10 Jahren wurde die WSFS Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die WSFS Financial-Aktie investierten, hätten nun 2.713 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen WSFS Financial-Papiere wären am 14.09.2026 218.77 USD wert, da der Schlussstand 80.64 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 118.77 Prozent gleich.

WSFS Financial war somit zuletzt am Markt 4.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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